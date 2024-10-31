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Белгидромет: первый снег ожидается уже в ближайшие дни

По информации синоптиков, на выходных в республике заметно похолодает, а на севере ночью температура опустится ниже ноля.

Сейчас в Олбани: +15° 3 м/с 77% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Первый снег ожидается в Беларуси уже в ближайшие дни, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в пятницу, 1 ноября, погодные условия в стране будут формировать атмосферные фронты циклона, идущего со стороны Скандинавского полуострова на европейскую часть территории России.

«Ожидается преобладание облачной погоды, во многих районах страны пройдут дожди», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ветер прогнозируется от умеренного до сильного порывистого, западного направления. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10°С, днем — от +10 до +15°С.

В центре сообщили, что в следующие сутки в Беларуси ожидается похолодание из-за поступления в республику с северо-запада Европы арктического воздуха.

В субботу, 2 ноября, повсеместно пройдут осадки — дождь и мокрый снег, местами на северо-востоке может образовываться слабый гололед, на дорогах — гололедица.

Ночью температура будет находиться в пределах от −2°С (на севере) до +6°С (на юге), днем — от 0 (на северо-востоке) до +8°С (на юге).