Белгидромет: первый снег ожидается уже в ближайшие дни

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Первый снег ожидается в Беларуси уже в ближайшие дни, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в пятницу, 1 ноября, погодные условия в стране будут формировать атмосферные фронты циклона, идущего со стороны Скандинавского полуострова на европейскую часть территории России.
«Ожидается преобладание облачной погоды, во многих районах страны пройдут дожди», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ветер прогнозируется от умеренного до сильного порывистого, западного направления. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10°С, днем — от +10 до +15°С.
В центре сообщили, что в следующие сутки в Беларуси ожидается похолодание из-за поступления в республику с северо-запада Европы арктического воздуха.
В субботу, 2 ноября, повсеместно пройдут осадки — дождь и мокрый снег, местами на северо-востоке может образовываться слабый гололед, на дорогах — гололедица.
Ночью температура будет находиться в пределах от −2°С (на севере) до +6°С (на юге), днем — от 0 (на северо-востоке) до +8°С (на юге).