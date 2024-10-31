Лабораторию по изучению особенностей строения органов открыли в томском медвузе

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Научно-образовательную лабораторию «Фундаментальные и прикладные морфологические исследования» открыли в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ). В ней ученые будут изучать особенности строения органов в норме и при патологии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На базе кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ была открыта кафедральная научно-образовательная лаборатория “Фундаментальные и прикладные морфологические исследования”. Лаборатория создана в рамках стратегического проекта “Прецизионная медицина” программы развития “Приоритет-2030” национального проекта “Наука и университеты”, — сказано в сообщении.
Цель ученых — изучение особенностей структуры органов человека и экспериментальных животных в норме и при патологии на разных этапах онтогенеза, начиная с момента рождения. Исследования позволят создать новые продукты для отечественного здравоохранения. Учеными уже ведется разработка метода профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у преждевременно рожденных детей, создание нового стоматологического материала для лечения острых форм пульпита и способа усовершенствования процедуры кардиохирургического лечения, приводящего к сокращению восстановительного периода и уменьшению негативных последствий воздействия на организм пациента аппарата искусственного кровообращения.
«Проблема, ограничивающая внедрение достижений современной биологии в практическую медицину — отсутствие знаний об особенностях строения и функционирования внутренних органов в различные возрастные периоды, а также недостаточное знание гендерных особенностей внутренних органов, которые в ряде случаев могут играть ключевую роль. Переход к персонифицированной медицине требует расширения представлений о структурных особенностях постнатального морфогенеза внутренних органов в норме и при патологии, а также установления их возрастных изменений», — приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории, доктора биологических наук Ивана Мильто.
Он также отметил, что достижения фундаментальной биологии и медицины имеют низкий трансляционный потенциал, так как большинство закономерностей описано в условиях in vitro и не учитывает все многообразие факторов, имеющих место в организме. Стремительное развитие биологии и медицины существенно ускорило изучение механизмов возникновения и развития многих заболеваний, выявление молекулярных и клеточных мишеней для терапевтического воздействия.
«Для нас важно не только создавать для ученых все необходимые условия для проведения исследований, но и привлекать талантливых студентов к решению приоритетных задач медицинской науки, помогать им реализовывать свой исследовательский потенциал. Создание лабораторий на базе кафедр позволяет обучающимся получить практический опыт в ходе образовательного процесса», — приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова.