Лабораторию по изучению особенностей строения органов открыли в томском медвузе

«Проблема, ограничивающая внедрение достижений современной биологии в практическую медицину — отсутствие знаний об особенностях строения и функционирования внутренних органов в различные возрастные периоды, а также недостаточное знание гендерных особенностей внутренних органов, которые в ряде случаев могут играть ключевую роль. Переход к персонифицированной медицине требует расширения представлений о структурных особенностях постнатального морфогенеза внутренних органов в норме и при патологии, а также установления их возрастных изменений», — приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории, доктора биологических наук Ивана Мильто.