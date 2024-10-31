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Специальный автобус запустят из Таганрога к музею «Самбекские высоты»

Экскурсионный автобус запустят между Таганрогом и музеем «Самбекские высоты».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из Таганрога к «Самбекским высотам» запустят специальный экскурсионный автобус. Об этом говорится в группе VK музейного комплекса.

— С 1 по 4 ноября включительно автобус будет курсировать между Таганрогом и Самбеком. Точка отправки — остановка на Новом вокзале, — пояснили всем желающим опробовать маршрут.

Выезжать из приморского города планируют в 10, 12 и 14 часов. Отъезд в обратном направлении в 13, 15 и 16 часов.

Пассажирам предлагают не просто рейсы из пункта А в пункт Б, а поездки с экскурсиями. Все желающие смогут приобрести билеты на программы «Маршрут памяти» и «Путь победителей». Экскурсии будут посвящены ключевым событиям времен Великой Отечественной войны.