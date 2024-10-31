Специальный автобус запустят из Таганрога к музею «Самбекские высоты»

Пассажирам предлагают не просто рейсы из пункта А в пункт Б, а поездки с экскурсиями. Все желающие смогут приобрести билеты на программы «Маршрут памяти» и «Путь победителей». Экскурсии будут посвящены ключевым событиям времен Великой Отечественной войны.