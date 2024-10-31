Жителей Башкирии ждет розыгрыш автомобиля и 5 тысяч других призов

Первый этап акции уже завершен, список победителей есть на сайте проекта. Очередные розыгрыши состоятся 12 ноября 2024 года и 4 декабря 2024 года. Имя счастливчика, ставшего обладателем главного приза — машины — станет известно 15 декабря 2024 года. Список призеров размещают на сайте акции. Кроме того, победители получат персональное уведомление о выигрыше через SMS-сообщение или по электронной почте.