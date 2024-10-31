Жителей Башкирии ждет розыгрыш автомобиля и 5 тысяч других призов

Более 5 тысяч призов разыграет СберНПФ среди участников программы долгосрочных сбережений. Жители Башкирии, решившие перевести в программу средства накопительной пенсии, смогут принять участие в акции и получат возможность выиграть главный приз — автомобиль.
Победителям также вручат другие ценные подарки: сертификаты маркетплейсов, умные колонки, мобильные телефоны, туристические поездки. Розыгрыш проводится с 30 сентября 2024 года по 30 ноября 2024 года.
К участию в акции приглашаются все жители региона с оформленным в СберНПФ договором долгосрочных сбережений. Как сообщили организаторы, по условиям розыгрыша средства накопительной пенсии должны храниться в фонде.
Чтобы стать участником акции и получить шанс на победу, необходимо до 30 ноября 2024 года заполнить анкету на сайте проекта. Далее — заключить со СберНПФ договор долгосрочных сбережений.
Если такое соглашение уже было подписано ранее, сайт напомнит об этом. Финальный шаг — заявление, которое необходимо подать для перевода средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений.
По словам организаторов акции, все больше жителей региона интересуются возможностью приумножить свои средства накопительной пенсии.
«За январь-сентябрь 2024 года более 3 тысяч жителей Башкирии заявили к переводу в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ свои средства накопительной пенсии. Благодаря этому уже в 2025 году на их ПДС-счета поступит 570 млн рублей», — рассказали в фонде.
Первый этап акции уже завершен, список победителей есть на сайте проекта. Очередные розыгрыши состоятся 12 ноября 2024 года и 4 декабря 2024 года. Имя счастливчика, ставшего обладателем главного приза — машины — станет известно 15 декабря 2024 года. Список призеров размещают на сайте акции. Кроме того, победители получат персональное уведомление о выигрыше через SMS-сообщение или по электронной почте.
Полный перечень правил акции, список призов, условия их получения, также сведения об организаторе можно найти на официальном сайте проекта.
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