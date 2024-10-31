В Воронеже изменился маршрут автобуса № 25

После корректировки автобус будет ходить от улицы Антонова-Овсеенко по улицам Генерала Лизюкова, Маршала Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова и 20-летия Октября, Вогрэсовскому мосту, улице Лебедева, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы и Циолковского. Обратно маршрутка пойдет через Циолковского и Героев Стратосферы, по Вогрэсовскому мосту, улицам 20-летия Октября и Кирова, площади Ленина, улице Плехановской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Маршала Жукова, Генерала Лизюкова и Антонова-Овсеенко.