Одному неожиданному сочетанию в одежде предрекли популярность перед Новым годом

Речь идет о комбинации вечерних платьев с объемными парками, оснащенными несколькими карманами, которая станет особенно актуальной перед Новым годом. Отмечается, что подобные образы представили на подиумах в том числе такие известные бренды, как Burberry, Prada и Rabanne.