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Крымский мост сейчас: очередь удвоилась

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 16:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стоят 30 машин. В очереди со стороны Керчи находится 216 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

В 15.00 в очереди находились 100 машин.

Движение транспорта по Крымскому мосту сейчас разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.

Оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту — с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период почти всегда нет. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.