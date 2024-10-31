На Воронежскую область обрушится циклон «Мартина»

Североатлантический циклон «Мартина», который придет в столицу в первый день ноября, в выходные дойдет и до Воронежской области, сообщили в региональном Гидрометцентре.
В ночь со 2 на 3 ноября температура в регионе опустится до −4 градусов. Днем в воскресенье, 3 ноября, она поднимется до +4 градусов.
Циклон принесет в Воронежскую область осадки — их выпадет до 50% месячной нормы. Также в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с, ливни и мокрый снег.
Метеозависимых воронежцев предупреждают, что атмосферное давление упадет до 722 мм ртутного столба.