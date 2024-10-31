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«Тело нашли на утро родственники». Электрический отбойный молоток убил 39-летнего мужчину в Ивацевичах

Мужчина погиб от удара тока от отбойного молотка в Ивацевичах.

Источник: Комсомольская правда

В Ивацевичах от поражения электрическим током погиб мужчина. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Трагедия произошла в райцентре во дворе частного дома. Установлено, что 39-летний мужчина при помощи электрического отбойного молотка хотел пробить отверстие для врезки в канализационный колодец возле своего дома.

А утром его тело в траншее обнаружили родственники. Врачи скорой медпомощи, прибывшие по вызову, констатировали смерть горожанина.

Судэкперты установили, когда мужчина работал в траншее и использовал электрическое оборудование, произошло короткое замыкание. Смерть мужчины наступила от поражения техническим электричеством.

Между тем график работы медучреждений изменен в Беларуси на большие выходные 7 — 10 ноября.

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