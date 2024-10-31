В Нижнем Новгороде не будет салюта на День народного единства

Салюта не будет на День народного единства в Нижнем Новгороде. Эту информацию подтвердили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте культуры администрации города.
В этом году фейерверк решили не проводить. Почему именно, не сообщается.
Напомним, что в День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде пройдет обширная праздничная программа. Главной локацией станет площадь Народного Единства. Из-за этого центр города перекроют для движения машин и общественного транспорта. Ограничение будет действовать с полуночи до 6 часов вечера в понедельник, 4 ноября.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован прогноз погоды в Нижнем Новгороде в День народного единства. По предварительной информации синоптиков, день будет солнечным и без осадков.