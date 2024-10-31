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В Нижнем Новгороде не будет салюта на День народного единства

В этом году фейерверк решили не проводить.

Источник: Нижегородская правда

Салюта не будет на День народного единства в Нижнем Новгороде. Эту информацию подтвердили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте культуры администрации города.

В этом году фейерверк решили не проводить. Почему именно, не сообщается.

Напомним, что в День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде пройдет обширная праздничная программа. Главной локацией станет площадь Народного Единства. Из-за этого центр города перекроют для движения машин и общественного транспорта. Ограничение будет действовать с полуночи до 6 часов вечера в понедельник, 4 ноября.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован прогноз погоды в Нижнем Новгороде в День народного единства. По предварительной информации синоптиков, день будет солнечным и без осадков.

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