В Нижнем Новгороде не будет салюта на День народного единства

Напомним, что в День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде пройдет обширная праздничная программа. Главной локацией станет площадь Народного Единства. Из-за этого центр города перекроют для движения машин и общественного транспорта. Ограничение будет действовать с полуночи до 6 часов вечера в понедельник, 4 ноября.