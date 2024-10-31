В Омской области из-под снега собирают грибы

По данным открытых источников, у зимних опят вкуснее всего шляпка — она имеет приятный вкус и аромат. А вот ножка у них грубая и волокнистая, у старых грибов ее обязательно удаляют. Отличаются эти опята также тем, что имеют слизистый налет, который не исчезает даже после варки.