В Омской области из-под снега собирают грибы

В Омской области начался сбор зимних опят — так называют опята, которые растут поздней осенью, в конце октября, ноябре. Причем эти удивительные грибы способны расти даже посреди первого снега.
Фотографиями и информацией о своем улове любители тихой охоты поделились в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» «Вконтакте». По наблюдению омичей, зимние опята сейчас можно встретить как загородом, так и в черте Омска.
По данным открытых источников, у зимних опят вкуснее всего шляпка — она имеет приятный вкус и аромат. А вот ножка у них грубая и волокнистая, у старых грибов ее обязательно удаляют. Отличаются эти опята также тем, что имеют слизистый налет, который не исчезает даже после варки.