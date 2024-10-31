Перекрытие дорог в Москве 1 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
На улице Константина Царева в Москве 1 ноября 2024 года сохранятся ограничения на движение автомобилей по одной полосе. До 28 декабря 2024 года здесь запланировано проведение работ по ремонту инженерных сетей.
1 ноября 2024 года водители не смогут проехать по одной полосе на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. В связи с реконструкцией объектов культурного наследия на данных участках дороги действуют ограничения движения до 26 апреля 2025 года.
1 ноября 2024 года ограничения по автомобильному движению действуют на Шелепихинской набережной. Из-за ремонтных работ водители смогут полноценно использовать дорогу только с 25 августа 2025 года.
1 ноября 2024 года сохранится ограничение на движение автомобильного транспорта и по одной из полос Фрунзенской набережной. До 20 мая 2025 года здесь планируется провести ремонт инженерных коммуникаций.
Объездные маршруты
В департаменте транспорта Москвы порекомендовали водителям в качестве объездных путей использовать свободные для движения полосы на указанных магистралях. На всех улицах и переулках, перечисленных выше, остаются свободные полосы. По ним можно объехать те участки, которые перекрыты в связи с ремонтными работами.