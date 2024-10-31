Перекрытие дорог в Москве 1 ноября 2024

В департаменте транспорта Москвы порекомендовали водителям в качестве объездных путей использовать свободные для движения полосы на указанных магистралях. На всех улицах и переулках, перечисленных выше, остаются свободные полосы. По ним можно объехать те участки, которые перекрыты в связи с ремонтными работами.