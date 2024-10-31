Лучшие фото 31 октября

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), спутники и метеоры в ночном небе над монументом в честь Дидгорской битвы в Грузии.
Палестинские рыбаки в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Индуистский священник молится, пока верующие совершают священное омовение в реке Сарье в день празднования Дипотсава — мероприятия, организованного правительством штата Уттар-Прадеш накануне Дивали в индийской Айодхье.
Люди собирают товары в супермаркете, пострадавшем от наводнения в Валенсии. Наводнение, вызванное сильными дождями, стало одним из самых серьезных за последние 75 лет, погибли не менее 95 человек. Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Вид на гору Фудзияма со смотровой площадки мэрии Токио. Вершина вулкана впервые за 130 лет не покрылась снегом к концу октября.
Акция ультраортодоксальных иудеев против призыва в армию в Иерусалиме.