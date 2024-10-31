Лучшие фото 31 октября

Люди собирают товары в супермаркете, пострадавшем от наводнения в Валенсии. Наводнение, вызванное сильными дождями, стало одним из самых серьезных за последние 75 лет, погибли не менее 95 человек. Правительство Испании объявило трехдневный траур.