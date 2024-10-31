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Лучшие фото 31 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), спутники и метеоры в ночном небе над монументом в честь Дидгорской битвы в Грузии.

Источник: Reuters

Палестинские рыбаки в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Источник: Reuters

Индуистский священник молится, пока верующие совершают священное омовение в реке Сарье в день празднования Дипотсава — мероприятия, организованного правительством штата Уттар-Прадеш накануне Дивали в индийской Айодхье.

Источник: AP 2024

Люди собирают товары в супермаркете, пострадавшем от наводнения в Валенсии. Наводнение, вызванное сильными дождями, стало одним из самых серьезных за последние 75 лет, погибли не менее 95 человек. Правительство Испании объявило трехдневный траур.

Источник: AP 2024

Вид на гору Фудзияма со смотровой площадки мэрии Токио. Вершина вулкана впервые за 130 лет не покрылась снегом к концу октября.

Источник: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

Акция ультраортодоксальных иудеев против призыва в армию в Иерусалиме.

Источник: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС