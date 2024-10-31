Композитор и продюсер Dean Korso назвал главные проблемы музыкальной индустрии

Композитор и музыкальный продюсер Константин Корсаков отметил, что из-за этого талантливые музыканты могут быть никем не услышанными.
«Бытует мнение, что все равно трек пробьется, все равно есть возможность “всплыть” где-то там, кто-то услышит, передаст другому, но я в этом сомневаюсь, не всегда так работает. Ежедневно выпускается просто невероятное количество музыки, и этот процесс только усиливается», — объяснил свою позицию музыкант в интервью Звук Медиа.
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