Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за неделю подорожал картофель

В Ростовстате назвали города Ростовской области, где продают дешевый картофель.

Источник: Комсомольская правда

Картофель в Ростовской области подорожал за прошедшие семь дней. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за 21 и 28 октября 2024 года.

В среднем за неделю картофель изменился в цене на 2,52 рубля: был 50,24 рубля, стал 52,76 рубля за 1 кг.

21 октября самые низкие цены отмечали в городе Миллерово, Ростове-на-Дону и Сальске, выше среднего клубни стоили в Волгодонске, Шахтах и Таганроге.

28 октября цены распределились следующим образом: самые низкие в регионе — в городе Миллерово (42,74 рубля), Ростове-на-Дону (50,99 рубля) и Волгодонске (52,36 рубля), дороже среднего в Сальске (53,64 рубля), Шахтах (54 рубля) и Таганроге (58,30 рубля).