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Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 1 ноября 2024

1 ноября 2024 года запланировано перекрытие дорог в городе Санкт-Петербурге в связи с ремонтными работами, сообщает Государственная административно-техническая инспекция северной столицы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Ремонтные работы, въезд запрещен.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

В Красносельском районе 1 ноября на один день ограничат дорожное движение по Кингисеппскому шоссе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы. По направлению от Нарвской улицы к площади Воинской Славы автомобильное движение полностью закроют на один день.

1 ноября сохранится ограничение движения автомобильного транспорта по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село от площади Воинской Славы до административной границы с Ленинградской областью. Перекрестки также будут закрыты для движения.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга ограничат проезд автомобилей по улице Савиной от Большого Петровского моста до Петровской улицы. Необходимость ограничения вызвана проведением работ по прокладке канализации. В полном объеме движение здесь восстановят лишь к 1 августа 2025 года.

Водителей ждут ограничения и во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Здесь с 1 ноября по 15 декабря 2024 года из-за монтажа коммуникаций ограничат автомобильное движение по Боровой улице от набережной Обводного канала до Черниговской улицы.

Объездные маршруты

В качестве альтернативного отрезку Кингисеппского шоссе пути ГАТИ предлагает водителям следовать по Гатчинскому шоссе, Красгородской, Нарвской улицам, Ивангородскому проспекту, улице Свободы, проспекту Ленина, улице Юных Пионеров, Гаражной улице. На остальных дорогах двигаться можно по свободным полосам.