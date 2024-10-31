Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 1 ноября 2024

В Красносельском районе 1 ноября на один день ограничат дорожное движение по Кингисеппскому шоссе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы. По направлению от Нарвской улицы к площади Воинской Славы автомобильное движение полностью закроют на один день.