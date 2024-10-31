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В Казани семьям с детьми-инвалидами единовременно выплатят 10 тысяч рублей

Для получения выплаты необходимо принести заявление в районную администрацию.

Источник: Комсомольская правда

В рамках декады инвалидов отдельным категориям казанцев единовременно положена выплата в 10 тысяч рублей. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Мера поддержки положена:

— Семьям, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей-инвалидов;

— Родителям-инвалидам I и II группы, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

— Одиноким родителям, которые воспитывают одного или более несовершеннолетних детей-инвалидов.

Для получения выплаты необходимо заполнить заявление и принести его с копиями необходимых документов в районную администрацию по месту жительства вплоть до 10 декабря.