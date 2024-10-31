В Казани семьям с детьми-инвалидами единовременно выплатят 10 тысяч рублей

В рамках декады инвалидов отдельным категориям казанцев единовременно положена выплата в 10 тысяч рублей. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов исполкома города.
Мера поддержки положена:
— Семьям, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей-инвалидов;
— Родителям-инвалидам I и II группы, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
— Одиноким родителям, которые воспитывают одного или более несовершеннолетних детей-инвалидов.
Для получения выплаты необходимо заполнить заявление и принести его с копиями необходимых документов в районную администрацию по месту жительства вплоть до 10 декабря.