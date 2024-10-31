На Левобережье Омска построили 17-этажный дом в ЖК «Прибрежный-2»

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, в доме 17 этажей, один из которых полуподвальный. В многоэтажке шесть помещений для коммерческого использования и 315 квартир: 152 однокомнатных, 91 двухкомнатная, 57 трехкомнатных и 15 четырехкомнатных. Здание оборудовано лифтами.