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На Левобережье Омска построили 17-этажный дом в ЖК «Прибрежный-2»

Стоимость квартир в нем начинается от 5 831 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе сдан в эксплуатацию очередной дом в жилом квартале «Прибрежный-2». Он расположен на улице Кабанова. Застройщик — ООО «производственно-строительная компания “Трест № 4”.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, в доме 17 этажей, один из которых полуподвальный. В многоэтажке шесть помещений для коммерческого использования и 315 квартир: 152 однокомнатных, 91 двухкомнатная, 57 трехкомнатных и 15 четырехкомнатных. Здание оборудовано лифтами.

Цены на квартиры в новом доме указаны на сайте застройщика. Начинаются они от 5 831 000 рублей — во столько обойдется однокомнатная квартира площадью 41, 65 кв. метров. «Двушка» стоит от 6, 9 млн, «трешка» — от 9, 8 млн.

Общая площадь жилых помещений многоэтажки составляет 17 239 кв. метров.