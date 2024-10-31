Циклон «Лидия» обрушится на Свердловскую область ночью 1 ноября

Циклон «Лидия» обрушится на Свердловскую область в ночь на 1 ноября. Вместе с ним придут и ветры. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулинв в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Фронт циклона приближается к западу региона. Порывы ветра в дневное время могут достигать 13 метров в секунду. Помимо этого, на Среднем Урале ожидаются осадки. Снег будет сменяться дождем.
— В середине дня 1 ноября в южной части области снег сменится дождем. В западной половине области, а также на севере установится снежный покров, — спрогнозировал синоптик Пулин.
Так, 1 ноября ожидается прогрев воздуха до +2 градусов. Такая же погода прогнозируется и на следующий день. −1 градус прогнозируется 3 ноября. До −2 градусов похолодает 4 числа. 5 ноября ожидается −3 градуса. Уже 6 числа похолодает до −4.