Циклон «Лидия» обрушится на Свердловскую область ночью 1 ноября

Так, 1 ноября ожидается прогрев воздуха до +2 градусов. Такая же погода прогнозируется и на следующий день. −1 градус прогнозируется 3 ноября. До −2 градусов похолодает 4 числа. 5 ноября ожидается −3 градуса. Уже 6 числа похолодает до −4.