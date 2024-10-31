Спикер донского парламента проконсультировал участников СВО и членов их семей

— Помощь нашим бойцам — участникам специальной военной операции, членам их семей — это приоритет деятельности государственной власти, органов местного самоуправления. И поэтому для наших бойцов, для их жен, матерей, детей организована специальная площадка, которая позволяет им задать любой интересующий вопрос, — сказал Александр Ищенко. — Это очень важно в режиме прямого диалога отвечать на вопросы, давать разъяснения и оказывать практическую помощь. Уверен, что мы будем делать это и в дальнейшем.