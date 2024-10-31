Спикер донского парламента проконсультировал участников СВО и членов их семей

В Ростовской области прошел первый Правовой марафон. Организовали его Законодательное собрание и МФЦ донского региона совместно с юридическим сообществом Дона.
ОТВЕТЯТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС.
В ходе него спикер донского парламента Александр Ищенко, сенатор РФ от Законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, областной военком Игорь Егоров и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева провели правовое консультирование бойцов СВО и членов их семей. Они затронули темы соцподдержки, медобеспечения и оформления документов.
— Помощь нашим бойцам — участникам специальной военной операции, членам их семей — это приоритет деятельности государственной власти, органов местного самоуправления. И поэтому для наших бойцов, для их жен, матерей, детей организована специальная площадка, которая позволяет им задать любой интересующий вопрос, — сказал Александр Ищенко. — Это очень важно в режиме прямого диалога отвечать на вопросы, давать разъяснения и оказывать практическую помощь. Уверен, что мы будем делать это и в дальнейшем.
ПОКА ТАКИЕ ОБРАЩЕНИЯ — ЕДИНИЧНЫЕ.
К Александру Ищенко обратилась жительница Чертковского района. Она рассказала, что после ранения ее сын вернулся из СВО. Дончанку интересовала возможность заменить бесплатное получение участка на денежную компенсацию.
Александр Ищенко объяснил, что по поручению Президента России Владимира Путина в области действительно некоторые категории участников могут получить бесплатный земельный участок. В частности, речь идет о тех, кому присвоено звание Героя России или орденами за мужество, проявленное во время боевых действий, а также члены их семей, если боец погиб.
Спикер донского парламента отметил, что в области имеется успешный опыт бесплатного выделения земельных участков многодетным семьям. Кроме того, если семья не нуждается в земельном участке или проживает в районе, где нет доступных для выделения участков, она имеет право на компенсацию в виде земельного сертификата.
Непосредственно касаясь вопроса женщины, Александр Ищенко рассказал, что возможность введения денежной компенсации взамен получения участка по не рассматривается. По его словам, такие запросы поступают лишь в единичных случаях. Большинство людей, имеющих право на такую меру поддержки, предпочитают получать именно земельные участки. При этом власти занимаются тем, чтобы такие участки были обеспечены всей необходимой инфраструктурой.
— Мы не исключаем, что в будущем, с наработкой опыта, с получением подобных обращений, мы рассмотрим вопрос о замене права получения земельного участка на денежную компенсацию, — добавил Александр Ищенко.
ОБРАТИЛИСЬ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОЛЛЕГАМ.
Жена бойца СВО из ЛНР, зарегистрированная в Миллеровском районе, рассказала, что в их семье двое детей. Причем, первый — от другого брака. Ее интересовало, смогут ли оба ребенка получать одинаковые меры поддержки. Ведь все они — одна семья.
По словам Александра Ищенко, с таким вопросом к народным избранникам обращалось много семей. И потому они занялись его решением:
Депутаты Законодательного собрания увидели эту проблему, и 25 октября на заседании донского парламента приняли Обращение к Председателю Государственной Думы с просьбой изменить в федеральном законодательстве порядок определения членов семей участников СВО. Мы полагаем, что наши коллеги на федеральном уровне вникнут в эту ситуацию и внесут предложения по изменению федерального законодательства.
Также спикер областного парламента добавил, что в Заксобрании постоянно ведется работа по совершенствованию мер поддержки участников СВО и членов их семей.
— Парламентарии заинтересованы в получении обратной связи, чтобы выяснить, в каких еще сферах можно помочь защитникам Отечества и их близким, а также дать содержательные и развернутые ответы на все интересующие их вопросы. По каждому обращению будет оказана практическая помощь, — подытожил спикер донского парламента.