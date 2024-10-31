Какие инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси зарегистрировал ЦИК: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Ольга Чемоданова

Центральная избирательная комиссия 31 октября зарегистрировала еще три инициативные группы за выдвижение кандидатов в президенты на выборах 26 января 2025 года, сообщил телеграм-канал ЦИК.
Ранее мы писали о том, что 31 октября ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Сергея Бобрикова, Дианы Ковалевой, Анны Канопацкой. Также ЦИК принял документы от инициативной группы в поддержку выдвижения Сергея Сыранкова.
А до этого в ЦИК были представлены документы на регистрацию инициативной группы Ольги Чемодановой, и еще инициативных групп Олега Гайдукевича и Александра Хижняка.
По результатам заседания 31 октября в ЦИК сообщили, что прошли регистрацию инициативные группы по выдвижению претендентов в кандидаты на пост президента Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Ольги Чемодановой.
И ЦИК уже зарегистрировал инициативную группу выдвижения действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на пост президента.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.