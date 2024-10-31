Запуск дороги в обход Усолья-Сибирского перенесли на неопределенный срок

Запуск дороги в обход Усолья-Сибирского перенесли. Новая дата пока неизвестна, но как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу УПРДОР «Прибайкалье», это может произойти в ноябре. Изначально, сделать участок доступным для автомобилистов хотели 31 октября.