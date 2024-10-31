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Запуск дороги в обход Усолья-Сибирского перенесли на неопределенный срок

Участок должны были открыть 31 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Запуск дороги в обход Усолья-Сибирского перенесли. Новая дата пока неизвестна, но как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу УПРДОР «Прибайкалье», это может произойти в ноябре. Изначально, сделать участок доступным для автомобилистов хотели 31 октября.

— Не уточняются причины переноса сроков. Известно лишь, что это связано с проведением дополнительных подготовительных мероприятий, — пишут журналисты информационного агентства.

Участок трассы Р-255 «Сибирь» должен был сократить время в дороге и увести проходящий мимо Усолья транспорт за пределы города.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске с 19 ноября запретят парковать авто на участке улицы Маяковского.