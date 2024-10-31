Умер судья, вынесший смертный приговор палачу Хатыни Васюре

В 1986 году Глазков, будучи судьей военного трибунала Белорусского военного округа, приговорил к расстрелу одного из самых известных палачей Хатыни — Григория Васюру. Процесс 86 года стал последним громким делом о зверствах нацистских преступников, которое рассматривалось в советские времена.