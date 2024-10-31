Умер судья, вынесший смертный приговор палачу Хатыни Васюре

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Умер судья Виктор Глазков, который вынес смертный приговор палачу Хатыни Григорию Васюре, об этом Sputnik сообщили родственники судьи.
Виктору Глазкову было 82 года.
В 1986 году Глазков, будучи судьей военного трибунала Белорусского военного округа, приговорил к расстрелу одного из самых известных палачей Хатыни — Григория Васюру. Процесс 86 года стал последним громким делом о зверствах нацистских преступников, которое рассматривалось в советские времена.
Смертный приговор Васюре был приведен в исполнение 2 октября 1987 года.
В годы войны нацисты сожгли более 600 мирных белорусских деревень, многие из них исчезли с лица Земли навсегда, так и не смогли возродиться. Трагедия Хатыни стала символом нечеловеческой жестокости фашизма.