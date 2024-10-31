The Weeknd и Anitta выпустили песню São Paulo и клип на нее

R&B-певец The Weeknd и бразильская артистка Anitta представили совместный трек São Paulo, который впервые исполнили перед публикой еще в начале сентября. На композицию было выпущено устрашающее музыкальное видео.
В хоррор-клипе на песню São Paulo появился только рот The Weeknd. Он расположился в необычном месте — на животе «беременной» певицы Anitta.
São Paulo стал третьим синглом, выпущенным в поддержку грядущего альбома The Weeknd «Hurry Up Tomorrow». До этого увидели свет треки Dancing in the Flames (2024) и «Timeless» (2024). Последний стал фитом с рэпером Playboi Carti.
Ранее исполнитель представил своим фанатам неизданный танцевальный трек на концерте в Сиднее. Новая композиция, предположительно, получила название Open Hearts.