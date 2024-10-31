Более 500 жителей Башкирии умерли от химического отравления

В Башкирии за девять месяцев 2024 года был зарегистрирован 2 031 факт отравления химической этиологии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. Уточняется, что 506 (22,7% от общего числа) случаев оказались летальными.
Для сравнения, в прошлом году показатель отравления был равен 2 544, 561 случаев — с летальным исходом. Самые высокие показатели отравления отмечены в 17 районах Башкирии.
«Показатель острых отравлений за 9 месяцев текущего года составил 54,9 на 100 тысяч населения (январь-сентябрь 2023 года — 62,6), но в 17 муниципалитетах он выше республиканских значений», — говорится в докладе надзорного ведомства.
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