Последние новости к вечеру 31 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 31 октября 2024 года.
Лавров: требование Зеленского о Tomahawk вызвало оторопь в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требование Зеленского о передаче Украине ракет «Томагавк» вызвало замешательство в США. Он считает, что США не позволят Киеву втянуть их в войну с Россией, и раскритиковал «формулу мира» Зеленского.
NYT оценила территориальные приобретения России в Донбассе
Россия за 2024 год взяла под контроль крупнейшие территории с лета 2022 года. За последний месяц российские войска заняли около 414 кв. км, так как украинская оборона ослабла. На юго-востоке Донбасса позиции Украины быстро ухудшаются, отмечают эксперты.
Аналитики назвали самые пьющие регионы России
Самыми пьющими регионами России оказались Чукотка, Сахалин, Коми и Карелия (10−12 л алкоголя на человека), а самой трезвой остается Чечня, где продажи крепкого алкоголя отсутствуют. В среднем по стране на человека приходится 5,8 л.
МВД Таджикистана предложило запретить Counter-Strike и GTA
Минкульт Таджикистана заявил, что игры вроде GTA и Counter-Strike содержат насилие и грабежи, и их распространение запрещено законом. МВД предупредило граждан и владельцев клубов о проверках, также призвав родителей контролировать, во что играют их дети.
Песков объяснил требование двух ундециллионов рублей с Google
Дмитрий Песков заявил, что сумма требований российских телеканалов к Google в 2 ундециллиона рублей символична и отражает суть претензий. Он подчеркнул, что Google не должна ограничивать действия российских вещателей.