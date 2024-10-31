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Последние новости к вечеру 31 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 31 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 31 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 31 октября 2024 года.

Лавров: требование Зеленского о Tomahawk вызвало оторопь в США

Tomahawk
Tomahawk Источник: U.S. Army

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требование Зеленского о передаче Украине ракет «Томагавк» вызвало замешательство в США. Он считает, что США не позволят Киеву втянуть их в войну с Россией, и раскритиковал «формулу мира» Зеленского.

NYT оценила территориальные приобретения России в Донбассе

Россия за 2024 год взяла под контроль крупнейшие территории с лета 2022 года. За последний месяц российские войска заняли около 414 кв. км, так как украинская оборона ослабла. На юго-востоке Донбасса позиции Украины быстро ухудшаются, отмечают эксперты.

Аналитики назвали самые пьющие регионы России

Мужчина у стеллажа в алкогольном магазине
Мужчина у стеллажа в алкогольном магазинеИсточник: РИА "Новости"

Самыми пьющими регионами России оказались Чукотка, Сахалин, Коми и Карелия (10−12 л алкоголя на человека), а самой трезвой остается Чечня, где продажи крепкого алкоголя отсутствуют. В среднем по стране на человека приходится 5,8 л.

МВД Таджикистана предложило запретить Counter-Strike и GTA

Минкульт Таджикистана заявил, что игры вроде GTA и Counter-Strike содержат насилие и грабежи, и их распространение запрещено законом. МВД предупредило граждан и владельцев клубов о проверках, также призвав родителей контролировать, во что играют их дети.

Песков объяснил требование двух ундециллионов рублей с Google

Дмитрий Песков
Дмитрий ПесковИсточник: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Дмитрий Песков заявил, что сумма требований российских телеканалов к Google в 2 ундециллиона рублей символична и отражает суть претензий. Он подчеркнул, что Google не должна ограничивать действия российских вещателей.