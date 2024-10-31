Любит играть и не боится людей: Львенка нашли на улице в хуторе Ростовской области

В хуторе Ленинаван в Ростовской области прохожие нашли львенка. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили местные жители.
По предварительным данным, животное на одной из улиц заметили случайные прохожие. Малыш был внешне здоров и неагрессивен. Очевидцы обратились в полицию.
30 октября животное передали в Ростовский зоопарк. Его уже обследовали специалисты. Оказалось, что найденышу около двух месяцев. Сотрудники не выявили у него истощения или проблем со здоровьем. Маленький хищник активный и игривый, не боится людей.
Малыш игривый и активный. Фото: Ростовский зоопарк.
— Пока малыш находится на временном содержании и проходит карантин. В дальнейшем он будет передан в другой зоопарк, — прокомментировали в зоопарке.
Пока неизвестно, куда и когда отправится львенок. Неясно и то, как дикий зверь оказался на улице хутора.
В РОСТОВСКИЙ ЦИРК ПРИВЕЗЛИ ТИГРИЦУ.
Ранее в Краснодарском крае у жителя станицы Староминская изъяли тигрицу. По данным «КП-Кубань», мужчина купил животное еще в 2021 году и держал его в сарае. Соседи увидели хищника и обратились в прокуратуру.
Хозяин тигрицы не смог предоставить документы, которые бы подтверждали законность покупки. Более того, он попытался скрыться с животным, когда увидел сотрудников надзорного ведомства. Правоохранители помешали побегу и составили в отношении нарушители протокол за неповиновение.
Тигрицу изъяли у жителя станицы Староминской. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура также собрала материал проверки о жестоком обращении с животным. Мужчина бил несчастного зверя даже в присутствии проверяющих.
Как сообщает краснодарское издание, сейчас тигрица находится на передержке в Ростовском цирке. Животное будет здесь до тех пор, пока ей не найдут постоянное место проживания.