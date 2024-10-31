Какие сериалы выходят в ноябре 2024 года

Сериальное переосмысление фильма Роджера Камбла «Жестокие игры» (основанного, в свою очередь, на романе Шодерло де Лакло «Опасные связи»). Одной из создательниц шоу выступила Фиби Фишер, до этого делавшая для Amazon сериал по мотивам франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сюжет вращается вокруг брата и сестры, склонных к манипуляциям и готовых во чтобы то ни стало сохранить свой социальный статус.