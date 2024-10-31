Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 1 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 1 ноября 2024 затронет часть домов в трех округах областного центра. Об этом сообщили в тг-канале оператор тепловых сетей Иркутска. Известно, что без тепла весь день придется провести жителям некоторых домов в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах.
Отключение отопления в Иркутске 1 ноября 2024.
Проведем ремонт тепловой сети по улицам Румянцева 55, Байкальская 165, Иосифа Уткина 13, — сказано в сообщении.
Отключение отопления в Иркутске 1 ноября 2024 проведут для ремонта на теплосетях. Работы помогут избежать аварий в дальнейшем. Ознакомиться со списком адресов попадающих под отключение можно в фотокарточке ниже.
Часть домов в трех округах Иркутска останется без отопления 1 ноября. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.