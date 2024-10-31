Белоруска Арина Соболенко шокировала Свентек, показав ей что-то в своем телефоне

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала в Эр-Рияде свой телефон польке Иге Свентек и чем-то ее очень рассмешила, сообщает WTA.
В эти дни восемь лучших теннисисток мира собрались в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, на итоговый турнир WTA.
Накануне провели жеребьевку и распределили игроков на два квартета, из которых в полуфинал выйдут по две теннисистки. Соболенко начнет турнир матчем против китаянки Чжэн Циньвэнь 2 ноября.
А пока теннисистки тренируются, осваиваются на новом для них корте и проводят спарринги. Например, Соболенко так проверила себя во встрече с Еленой Рыбакиной.
Пересекаясь на кортах, игроки общаются друг с другом. Фотографы WTA сделали несколько занятных снимков общения Арины Соболенко со второй ракеткой мира Игой Свентек.
Арина показала что-то Иге в телефоне. Фото: социальные сети WTA.
Арина что-то показала Иге в своем телефоне. Полька была поражена, рассмеялась и закрыло лицо рукой.
«Просто два лучших игрока в мире смеются», — так подписала снимок в соцсетях WTA.
Возможно, Соболенко показала Свентек видео, снятое днем ранее. Арину пригласили поучаствовать в одном из детских спортивных мероприятий.
Там ей предложили продемонстрировать свои футбольные навыки и попасть мячом в определенную часть футбольных ворот.
Соболенко промахнулась, попав в женщину-фотографа, снимавшую за воротами. Арина извинилась, да и фотограф была без претензий. Все посмеялись над ситуацией.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко показала откровенные снимки с бойфрендом, назвав его королем.