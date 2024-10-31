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В 2025 году в Ростовской области планируют начать строительство технопарка

Сроки начала строительства технопарка электроники обозначили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области должны начать строительство технопарка ГК «Бештау». Об этом агентству «Интерфакс» рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

— На базе технопарка планируют организовать производство материнских печатных плат, литиевых аккумуляторов, мониторов, ноутбуков, клавиатур, станков и контроллеров, — прокомментировал Игорь Сорокин.

Потенциальные резиденты уже определены.

Напомним, инвестиции в технопарк составят более 2 млрд рублей. К 2030 году ежегодный объем производства должен достигать примерно 1,1 млрд рублей. В качестве резидентов собираются привлечь пять компаний.