В 2025 году в Ростовской области планируют начать строительство технопарка

В 2025 году в Ростовской области должны начать строительство технопарка ГК «Бештау». Об этом агентству «Интерфакс» рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— На базе технопарка планируют организовать производство материнских печатных плат, литиевых аккумуляторов, мониторов, ноутбуков, клавиатур, станков и контроллеров, — прокомментировал Игорь Сорокин.
Потенциальные резиденты уже определены.
Напомним, инвестиции в технопарк составят более 2 млрд рублей. К 2030 году ежегодный объем производства должен достигать примерно 1,1 млрд рублей. В качестве резидентов собираются привлечь пять компаний.