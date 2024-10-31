Какая погода будет в Казахстане 1 ноября

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. На большей части Казахстана завтра, 1 ноября, под влиянием Атлантического циклона сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед и туман. На западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра.
В Абайской области ночью прогнозируют осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на востоке области 5 мороза, днем 3−8 тепла.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 1−6 тепла.
В Актюбинской области будет дождь. Ветер западный, юго-западный 7−12, ночью на севере, западе, днем на востоке, юге области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, днем 3−8, на юге области 11 тепла.
В Алматинской области обещают погоду без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, в горных районах области 3−8 мороза, днем 11−16, в горных районах области 3−8 тепла.
В Атырауской области ожидается дождь, на севере и востоке сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9−14, на севере, юге, востоке области 15−20, ночью порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 8−13 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке прогнозируют осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на востоке области 2 мороза.
В Жамбылской области будет без осадков. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах области 3 мороза, днем 11−16, в горных районах области 7 тепла.
В Жетысуской области обещают ночью на северо-востоке дождь, в центре области небольшой дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). Ночью в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, в горных районах области 2 мороза, днем 9−14, в горных районах области 6 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью прогнозируют осадки (дождь, снег), днем на северо-востоке области небольшой дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на западе области 5 тепла, днем 5−10 тепла.
В Карагандинской области ночью ожидаются осадки, днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер на юго-западный, западный 9−14, ночью на юге, днем на западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на юге области 6 тепла, днем 1−6, на юге области 9 тепла.
В Костанайской области ночью на западе и севере будут осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере области 15−20 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 3−8 тепла.
В Кызылординской области вечером на западе обещают дождь. В центре области туман. Ветер юго-восточный, южный 7−12, днем на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, днем 12−17 тепла.
В Мангыстауской области на западе и севере будет дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на северо-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере области 5, днем 12−17 тепла.
В Павлодарской области на западе и юге ночью осадки (дождь, снег), днем небольшой дождь. Ночью на западе, центре области туман, на западе, юге области гололед. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 3−8 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на юго-востоке обещают небольшие осадки (дождь, снег), туман, гололед, днем осадки (дождь, снег), на западе, севере, юге области гололед. Ветер юго-восточный, южный ночью 9−14 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 1−6 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, днем 13−18, в горных районах области 10 тепла.
В Улытауской области ночью на востоке прогнозируют небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, днем 4−9, на севере области 1 тепла.
Погода в мегаполисах
В г. Алматы по данным синоптиков будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 13−15 тепла.
В г. Шымкенте также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 16−18 тепла.
В г. Астане будет облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 3−5 тепла.