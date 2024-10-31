Какая погода будет в Казахстане 1 ноября

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке прогнозируют осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на востоке области 2 мороза.