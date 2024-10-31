Наталья Подольская хотела бы спеть дуэтом с Инстасамкой

Белорусская и российская певица Наталья Подольская заявила, что не отказалась бы от коллаборации с молодой рэпершей Инстасамкой. Артистка также назвала ее сотрудничество с Сергеем Шнуровым неожиданным и интересным экспериментом.
Наталья Подольская призналась, что следит за творчеством своих молодых коллег. Например, ей нравится музыка Мари Краймбрери и JONY. Певица также добавила, что «неожиданные дуэты очень нужны и помогают в творчестве», пишет НСН.
Напомним, что в начале этой недели стало известно, что Инстасамка станет новой вокалисткой «Ленинграда». Вместе музыканты планируют выпустить альбом 8 ноября.
Ранее Любовь Успенская, наоборот, заявила, что не позволит Инстасамке исполнять ее треки: «Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да».