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Наталья Подольская хотела бы спеть дуэтом с Инстасамкой

Белорусская и российская певица Наталья Подольская заявила, что не отказалась бы от коллаборации с молодой рэпершей Инстасамкой. Артистка также назвала ее сотрудничество с Сергеем Шнуровым неожиданным и интересным экспериментом.

Источник: Звук

Белорусская и российская певица Наталья Подольская заявила, что не отказалась бы от коллаборации с молодой рэпершей Инстасамкой. Артистка также назвала ее сотрудничество с Сергеем Шнуровым неожиданным и интересным экспериментом.

Наталья Подольская призналась, что следит за творчеством своих молодых коллег. Например, ей нравится музыка Мари Краймбрери и JONY. Певица также добавила, что «неожиданные дуэты очень нужны и помогают в творчестве», пишет НСН.

Напомним, что в начале этой недели стало известно, что Инстасамка станет новой вокалисткой «Ленинграда». Вместе музыканты планируют выпустить альбом 8 ноября.

Ранее Любовь Успенская, наоборот, заявила, что не позволит Инстасамке исполнять ее треки: «Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да».