1 ноября с 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра.
В указанное время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, а также в сети магазинов, сервисов, банкоматов и устройств самообслуживания, пользующихся услугами центра.
Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 1 ноября
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 1 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Банковском процессинговом центре.
1 ноября с 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра.