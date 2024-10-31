Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 1 ноября

1 ноября с 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра.



В указанное время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, а также в сети магазинов, сервисов, банкоматов и устройств самообслуживания, пользующихся услугами центра.