На реках Беларуси ожидается рост уровней воды

В период с 26 по 30 октября на реках отмечались колебания уровней воды, на Днепре у Лоева улучшились условия для работы речного транспорта, а на Соже у Кричева уровень воды вновь опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство.



По состоянию на 31 октября на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1−13 см за сутки. На Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Жлобина, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.



Температура воды в реках составляет от плюс 4 до плюс 9,4, в других водоемах — 7,9−10 градусов выше нуля.



«В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, температура воды понизится», — прогнозируют гидрологи.