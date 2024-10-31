В период с 26 по 30 октября на реках отмечались колебания уровней воды, на Днепре у Лоева улучшились условия для работы речного транспорта, а на Соже у Кричева уровень воды вновь опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство.
По состоянию на 31 октября на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1−13 см за сутки. На Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Жлобина, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках составляет от плюс 4 до плюс 9,4, в других водоемах — 7,9−10 градусов выше нуля.
«В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, температура воды понизится», — прогнозируют гидрологи.
На реках Беларуси ожидается рост уровней воды
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реках Беларуси ожидается рост уровней воды. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В период с 26 по 30 октября на реках отмечались колебания уровней воды, на Днепре у Лоева улучшились условия для работы речного транспорта, а на Соже у Кричева уровень воды вновь опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство.