Как вывести старые и свежие жирные пятна с одежды в домашних условиях

Жирное пятно на одежде — еще не повод выбрасывать вещь. Вывести его не всегда просто, но возможно. Главное — подобрать средство в соответствии с типом пятна и ткани. «Газета.Ru» составила список средств, которые помогут эффективно избавиться от жирных пятен в домашних условиях.

Чтобы эффективно удалить жирное пятно, нужно для начала разобраться, из-за чего оно возникло и какой источник у загрязнения.

* Кулинарные жиры. Появляются в результате попадания растительного, сливочного масла, жиров из мяса и других жирных продуктов.

* Косметические средства. Кремы и лосьоны могут содержать жирные компоненты, которые достаточно сложно удалить с одежды. При попадании косметического масла на одежду следует незамедлительно постараться избавиться от свежего жирного пятна.

* Автомобильные масла и строительные жиры. Эти пятна возникают при работе с автомобилем или ремонте, обычно они имеют ярко выраженный темный цвет.

* Пот. Пятна от пота тоже могут содержать жировые компоненты, особенно в сочетании с дезодорантами или антиперспирантами.

Независимо от того, попало ли масло на вашу одежду во время готовки, или вы случайно испачкали футболку косметическим средством, не стоит расстраиваться раньше времени: существуют эффективные способы удаления жирных пятен в домашних условиях. Вот 10 самых эффективных из них.

Сода, как и соль, обладает абсорбирующими свойствами, которые помогают выводить жир из ткани.

* Прочитайте инструкцию и нанесите средство на пятно, как указано на упаковке.

* Дайте средству подействовать, после чего постирайте в соответствии с указаниями.

Моющее средство отлично справляется с жиром благодаря своей формуле, созданной для борьбы с жировыми загрязнениями. Для более деликатных тканей лучше используйте детский шампунь.

Секрет действия этого метода заключается в активной реакции между уксусом и содой, что позволяет эффективно удалить жирные пятна.

* В небольшой емкости нужно смешать уксус с пищевой содой (при смешивании средство начинает активно пениться).

* После того как пенка опустится, нанесите пасту на загрязнение и оставьте ее на 15 минут.

Лимонный сок обладает натуральными отбеливающими и очищающими свойствами, а спирт помогает удалить жирные молекулы. Этот метод подходит для более светлых тканей.

* Смешайте пищевой или медицинский спирт и лимонный сок в равных пропорциях. Это позволит лимону нейтрализовать жир, а спирт поможет ему быстрее испариться.

* Окуните ватный диск в раствор и аккуратно промокните пятно, чтобы не втирать жир глубже в волокна.

Разные ткани требуют различных подходов для удаления жирных пятен. Некоторые средства могут быть эффективны для хлопка, но плохо работать на синтетике, а то и вовсе ее портить.

Для хлопковых тканей подойдет обычное хозяйственное мыло или специальный пятновыводитель. Хлопок хорошо выдерживает стирку в горячей воде, поэтому можете использовать нагрев до 60 .

Синтетические ткани более деликатные, поэтому лучше использовать холодную или теплую воду и избегать сильных химикатов. Попробуйте детский шампунь или мыло для стирки, специальные средства для синтетики помогут избежать повреждений.

Шелк — очень чувствительный материал, и его следует обрабатывать с осторожностью. Используйте мыло для деликатных тканей и избегайте горячей воды. Можно также попробовать нанести каплю уксуса или лимонного сока, но только после пробного теста на незаметном участке ткани.

Для замши рекомендуется использовать специальные очистители, так как стандартные методы могут повредить материал. Помните, что замшу нельзя стирать. Если пятно свежее, попробуйте аккуратно промокнуть его салфеткой, а затем очистить с помощью зубной щетки, предварительно посыпав загрязненный участок крахмалом или детской присыпкой.

Если жирное пятно на изделии старое, попробуйте аккуратно использовать для его выведения спирт или белый уксус. Однако избегайте «агрессивного» растирания средства, так как это может сильно повредить вещь.

Для джинсовой ткани, как правило, хорошо работает соль, мыло и специальные моющие средства. Обрабатывайте жирное пятно до стирки и следуйте инструкциям на этикетке.

Свежие жирные пятна легче удалить, чем старые, так как они еще не успели впитаться в волокна ткани. Чем быстрее вы начнете обработку, тем больше шансов на успех.

1. Немедленно обработайте пятно. Как только вы заметите жирное пятно, немедленно обработайте его. Время — ключевой фактор в борьбе с пятнами.

2. Уберите лишний жир. Используйте бумажное полотенце или салфетку, чтобы осторожно промокнуть пятно и убрать избыточный жир. Важно не тереть, чтобы не втереть его глубже в ткань.

3. Примените абсорбирующее средство (соль, крахмал или соду). Нанесите немного средства на пятно и оставьте на 15−20 минут, чтобы оно впитало жир. Затем стряхните средство и продолжайте обработку.

4. Выберите подходящее очищающее средство. Используйте одно из описанных ранее средств (хозяйственное мыло, уксус, средство для посуды и так далее). Нанесите его на пятно и аккуратно втирайте.

5. Промывание. Промойте пятно под холодной или теплой водой (в зависимости от вида ткани), чтобы удалить остатки средства. Если необходимо, повторите нанесение чистящего средства.

6. Стирка. После обработки постирайте изделие в стиральной машине на соответствующей программе, следуя инструкциям на ярлыке одежды.

Старые жирные пятна сложнее удалить, поскольку они уже успели впитаться в волокна ткани. Эффективность их обработки может зависеть от материалов и методов.

1. Замачивание. Замочите одежду в теплой воде (не горячей) на 30−60 минут с добавлением пятновыводителя или жидкого мыла.

2. Обработка поверхности. Обработайте пятно средством, которое подходит для определенного типа ткани. Например, используйте хозяйственное мыло и попробуйте втереть его в пятно.

3. Использование спирта или уксуса. Для старых пятен также можно использовать спирт или белый уксус. Нанесите небольшое количество на ватный диск и промокните пятно.

4. Паста из соды и уксуса. Если жирное пятно очень старое, попробуйте сделать пасту из пищевой соды и уксуса. Нанесите готовую смесь на пятно и оставьте на 15−20 минут. После этого тщательно протрите, смойте холодной водой.

