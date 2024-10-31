Две популярные маршрутки отменены в Минске

Стало известно, что в Минске перестали ходить популярные маршрутки, информирует БелТА.
Так, еще с 1 октября в Минске перестала осуществлять рейсы экспресс-маршрутка № 1211-ТК, связывающая остановочные пункты «ДС Малиновка-4» и «ДС Шабаны». Причиной закрытия маршрута стало невыполнение условий договора по организации регулярных перевозок пассажиров. Так, перевозчик не обеспечил выполнение запланированное количество рейсов.
Но еще с 26 октября в Минске отменилась маршрутка № 1004-ТК от «Новой Боровой» до станции метро «Восток». Здесь причиной отмены стал отказ перевозчика от обслуживания маршрута.
Пассажирам предлагается вместо отмененного транспорта воспользоваться автобусами № 89 и № 135 и маршруткой № 1152-ТК.
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