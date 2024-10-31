Отказ от курения после выявления опухоли до 26% снижает риск гибели пациента

Около 40% пациентов удалось избавиться от никотиновой зависимости через несколько месяцев или лет после постановки у них диагноза, чем воспользовались медики для оценки того, как прекращение курения повлияло на здоровье больных в последующие годы их жизни после начала лечения рака. Для этого исследователи разбили добровольцев на несколько групп в зависимости от времени отказа от табака и сопоставили то, как часто они умирали впоследствии в результате развития осложнений, связанных с раком, а также по всем возможным причинам.