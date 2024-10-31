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Ashnikko представила клип на песню Paint The Town Blue

Американская певица Ashnikko представила музыкальное видео на трек Paint The Town Blue. Композиция, выпущенная в начале сентября, стала музыкальной темой второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (2021−2024). Премьера фэнтезийного шоу состоится 9 ноября.

Источник: Звук

Американская певица Ashnikko представила музыкальное видео на трек Paint The Town Blue. Композиция, выпущенная в начале сентября, стала музыкальной темой второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (2021−2024). Премьера фэнтезийного шоу состоится 9 ноября.

В клипе можно увидеть воинственную Ashnikko, которая бросает вызов вражеским силам.

2 ноября певица исполнит трек Paint The Town Blue на церемонии открытия чемпионата мира по игре League Of Legends (2009−…), сюжет которой и лег в основу сериала «Аркейн».

Ранее Linkin Park выпустили песню Heavy Is the Crown, которая также стала саундтреком анимационного сериала.