Ashnikko представила клип на песню Paint The Town Blue

Американская певица Ashnikko представила музыкальное видео на трек Paint The Town Blue. Композиция, выпущенная в начале сентября, стала музыкальной темой второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (2021−2024). Премьера фэнтезийного шоу состоится 9 ноября.
В клипе можно увидеть воинственную Ashnikko, которая бросает вызов вражеским силам.
2 ноября певица исполнит трек Paint The Town Blue на церемонии открытия чемпионата мира по игре League Of Legends (2009−…), сюжет которой и лег в основу сериала «Аркейн».
Ранее Linkin Park выпустили песню Heavy Is the Crown, которая также стала саундтреком анимационного сериала.