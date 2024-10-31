«Авангард» в Омске уступил «Ладе» в две шайбы

В третьем периоде омичи при всех стараниях так и не смогли сравнять счет, хотя и атаковали очень обильно и довольно опасно. А когда они рискнули и сыграли без вратаря вшестером в поле, то в концовке 1:3 счет стал после гола в пустые от Троя Джозефса. Такой проигрышный итог и зафиксирован на табло.