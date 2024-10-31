«Авангард» в Омске уступил «Ладе» в две шайбы

В четверг, 31 октября, омские хоккеисты в матче чемпионата КХЛ дома сыграли с «Ладой» и уступили 1:3. Единственный гол у омской команды забил Линден Вей.
Стоит отметить, что вновь заключивший с «Авангардом» контракт «возвращенец», форвард Николай Прохоркин, сыграл здесь первый свой матч сезона, в одном звене атаки с Яремчуком и Макеевым. В первом периоде он уже успел схватить удаление на 8-й минуте, но сибиряки выстояли. В целом уже в данном отрезке бросились в глаза много столкновений, стычек, фолов — как будто продолжилась серия плей-офф прошлого сезона, когда «Авангард» в первом раунде играл именно с «Ладой».
Скажем, Бикмуллин ближе к перерыву толкнул нашего защитника Даррена Дица после свистка, тот короткой серией ударов в драке свалил его на лед. В итоге удалили почему-то только Дица, но хозяева смогли не пропустить в этом меньшинстве.
Зато очень быстро затем Диц удалился снова — за удар клюшкой. И очень обидно, за 0,6 секунды до сирены у гостей умудрился забить Никита Попугаев.
Во втором периоде команды обменялись голами — 1:1 стало после успешного броска Линдена Вея с передач Бойкова и Спунера, а на 34-й минуте отличился Моисеев. Что забавно, именно в этот момент омский фанатский сектор скандировал кричалку со словами «Ждем победы, омский “Авангард”.
В третьем периоде омичи при всех стараниях так и не смогли сравнять счет, хотя и атаковали очень обильно и довольно опасно. А когда они рискнули и сыграли без вратаря вшестером в поле, то в концовке 1:3 счет стал после гола в пустые от Троя Джозефса. Такой проигрышный итог и зафиксирован на табло.
Следующий матч у омского клуба в гостях — 5 ноября против «Амура».