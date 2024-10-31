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«Въехал в машину прикрытия дорожников». Водитель погиб при столкновении Toyota и «ГАЗ» под Логойском

Водитель Toyota погиб в ДТП с автомобилем прикрытия дорожников под Логойском.

Источник: Комсомольская правда

В Логойском районе в смертельном ДТП с машиной дорожников погиб водитель, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Жесткая авария произошла примерно в 14.26 часов на 48-м километре трассы М-3.

Предварительно установлено, что 72-летний водитель «Тойоты», ехал в сторону Минска и совершил столкновение с машиной «ГАЗ», являющейся автомобилем прикрытия дорожной службы.

В Логойском районе Toyota влетела в ГАЗ дорожников. Фото: УВД Миноблисполкома.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также электрический отбойный молоток убил 39-летнего мужчину в Ивацевичах: «Тело нашли на утро родственники».

Тем временем громкий «взрыв» в Минске 31 октября был звуком преодоления самолетом звукового барьера.