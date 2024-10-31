Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский нутрициолог рассказала, как отличить поддельный мед

Жителям Башкирии объяснили, как отличить настоящий мед от подделки.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как жителям Башкирии отличить настоящий мед от подделки. По словам уфимского врача-терапевта, диетолога и нутрициолога Арины Маминой, в первую очередь покупателям стоит попросить лицензию на продукт. Однако этот совет работает лишь для меда, выставленного в магазинах.

Если вы покупаете мед на ярмарках и рынках, нужно обратить внимание на внешний вид и вкус меда, говорит врач. Также настоящее лакомство будет однородным, без пузырьков. Наличие последних говорит о том, что это липа.

Мамина напомнила, что употребление некачественного меда может быть опасным для здоровья.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.