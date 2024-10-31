Уфимский нутрициолог рассказала, как отличить поддельный мед

Стало известно, как жителям Башкирии отличить настоящий мед от подделки. По словам уфимского врача-терапевта, диетолога и нутрициолога Арины Маминой, в первую очередь покупателям стоит попросить лицензию на продукт. Однако этот совет работает лишь для меда, выставленного в магазинах.
Если вы покупаете мед на ярмарках и рынках, нужно обратить внимание на внешний вид и вкус меда, говорит врач. Также настоящее лакомство будет однородным, без пузырьков. Наличие последних говорит о том, что это липа.
Мамина напомнила, что употребление некачественного меда может быть опасным для здоровья.
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