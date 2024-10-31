3 ноября музыканту Александру Градскому могло бы исполниться 75 лет

В свою очередь дети Градского Даниил и Мария получили в наследство «лишь старый разрушенный дом» в Подмосковье и остались недовольны таким раскладом. При этом в прессе поместье описывают как построенный по личному проекту Градского «огромный зимний дом с бассейном, летний дом, дом для прислуги и большой парк с корабельными соснами, каждая из которых имеет свой номер». По словам детей, они хотели бы отсудить у Марины хотя бы одну квартиру в Козицком переулке, где их отец жил в последние годы.