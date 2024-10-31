Ловля сома запрещена до конца 2027 года на крупном белорусском водохранилище

На Зельвенском водохранилище на несколько лет запретили ловить сома. Соответствующее решение Зельвенского райисполкома (№ 526 от 25 октября 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, в Гродненском облкомитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, отметили, что в конце октября на Зельвенском водохранилище зарыбили европейского сома, выпустив в водоем 960 килограммов рыбы — 950 особей.
В связи с этим устанавливается запрет на любительское рыболовство сома европейского в водохранилище по 9 ноября 2027 года.
К слову, Зельвенское водохранилище — популярное место отдыха у местных жителей и рыболовов. Ранее водохранилище неоднократно зарыбляли карпом и пестрым толстолобиком, в нем в изобилии водится и другая рыба.
Напомним, сом — самая крупная рыба белорусских водоемов. Сомы могут достигать 2,5 метра в длину, набирая массу около 200 килограммов.
Между тем график работы медучреждений изменен в Беларуси на большие выходные 7 — 10 ноября.
Ранее мы писали о том, что белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.