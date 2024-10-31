Синоптики предупредили жителей Ростова об ухудшении погоды

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погоды. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Об ухудшении погоды в связи с влиянием серии атлантических циклонов и быстро смещающихся фронтов предупреждают синоптики, — поделился сити-менеджер.
По данным синоптиков, со 2 по 6 ноября в городе ожидается резкое понижение температуры, дожди, сильный ветер. В некоторых районах Ростовской области возможен мокрый снег и гололедица.
В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды. Уровни воды превысят неблагоприятные отметки у Ростова на 10−20 сантиметров.