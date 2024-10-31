Создана система, помогающая диабетикам рассчитать ночную дозу инсулина

Предложенную ИИ-модель можно интегрировать в мобильные приложения для мониторинга уровня глюкозы в крови или медицинские устройства, уточнили в вузе. В основе метода — несколько архитектур нейронных сетей, которые позволяют системе учиться на медицинских данных и становиться точнее. На следующих этапах авторы намерены исследовать возможности усовершенствования системы за счет добавления таких параметров, как учет физической нагрузки накануне приема препарата, влияющей на чувствительность к инсулину, а также способность прогнозировать синдром Сомоджи из-за приема завышенных доз инсулина длительного действия. Выводы авторов работы представлены в Вестнике МГУ.