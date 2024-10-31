Создана система, помогающая диабетикам рассчитать ночную дозу инсулина

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали систему, которая с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) помогает пациентам с диабетом I типа точно рассчитать ночную дозу инсулина. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Представители научно-образовательной школы “Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект” МГУ предложили новую методику прогнозирования оптимальных доз пролонгированного (ночного) инсулина для пациентов с диабетом I типа. Используя методы искусственного интеллекта, разработанная система повышает точность лечения и снижает риски гипо- и гипергликемий», — говорится в сообщении вуза.
Сахарный диабет I типа — хроническое заболевание, требующее постоянного контроля уровня сахара в крови и точных инъекций инсулина. Ошибки в дозировке могут привести к опасным для жизни состояниям. Расчет объема вводимого инсулина производится с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. Разработанная учеными система использует для прогноза ночных доз данные об изменениях уровня глюкозы и объемах ранее сделанных пациентом инъекций.
«Наша система может существенно улучшить жизнь людей с диабетом I типа, помогая избежать резких колебаний уровня сахара во время сна», — считает заведующий кафедрой нелинейных динамических систем и процессов управления ВМК МГУ Василий Фомичев, чьи слова приводятся в сообщении.
Предложенную ИИ-модель можно интегрировать в мобильные приложения для мониторинга уровня глюкозы в крови или медицинские устройства, уточнили в вузе. В основе метода — несколько архитектур нейронных сетей, которые позволяют системе учиться на медицинских данных и становиться точнее. На следующих этапах авторы намерены исследовать возможности усовершенствования системы за счет добавления таких параметров, как учет физической нагрузки накануне приема препарата, влияющей на чувствительность к инсулину, а также способность прогнозировать синдром Сомоджи из-за приема завышенных доз инсулина длительного действия. Выводы авторов работы представлены в Вестнике МГУ.