Латвия начнет конфисковывать авто на белорусских номерах с 1 ноября

В ГТК напомнили, что в сентябре Сеймом Латвии была принята в окончательном чтении поправка в закон о дорожном движении, обязывающая владельцев авто, зарегистрированных в Беларуси до 31 октября транспортные средства или вывезти из страны, или перерегистрировать. В противном случае предусмотрена конфискация машин.