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Латвия начнет конфисковывать авто на белорусских номерах с 1 ноября

В Латвии смогут конфисковывать автомобили на белорусских номерах.

Источник: Комсомольская правда

Латвия может конфисковывать автомобили с белорусскими номерами с 1 ноября, сообщили в Государственном таможенном комитете.

В ГТК напомнили, что в сентябре Сеймом Латвии была принята в окончательном чтении поправка в закон о дорожном движении, обязывающая владельцев авто, зарегистрированных в Беларуси до 31 октября транспортные средства или вывезти из страны, или перерегистрировать. В противном случае предусмотрена конфискация машин.

Генконсульство Беларуси в Даугавпилсе со ссылкой на МИД Латвии сообщил в ГТК, что с 31 октября по территории сопредельного государства запрещается передвижение зарегистрированных в Беларуси транспортных средств (коду ТНВЭД 8703) — автомобилей, предназначенных для перевозки людей вместимостью менее 10 человек.

Данный запрет не будет распространяться на автобусы, которые осуществляют регулярные международные перевозки между Беларусью и Латвией (кроме случаев, когда эти ТС соответствуют позиции 8703).

И вместе с этим возможно участие в дорожном движении в Латвии белорусских авто, принадлежащих дипломатическим и консульским представительствам.

Еще популярные маршрутки отменены в Минске.

Между тем график работы медучреждений изменен в Беларуси на большие выходные 7 — 10 ноября.