Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Самайн

«Надеюсь, в этот Самайн будут происходить именно такие перемены. И тот, кто желает встретиться с Дикой охотой, и тот, кто пытается спрятаться от нее, попадутся на пути кавалькады Одина и будут покараны либо вознаграждены. Каждому свое, по заслугам», — заявила она.