Петербургский ЗакС разработает закон для борьбы с борщевиком

Постоянная комиссия по экологии и природопользованию 31 октября обсудила эффективность действующих мер по борьбе с опасным сорняком. Депутат Андрей Рябоконь отметил, в Петербурге за июнь зафиксировали 17 случаев получения местными жителями ожогов, из-за которых пострадавшим пришлось обратиться в больницы.