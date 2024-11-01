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Петербургский ЗакС разработает закон для борьбы с борщевиком

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурге намерены изменить подход к борьбе с борщевиком Сосновского. В частности, парламентарии разработают законопроект, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Источник: Коммерсантъ

Постоянная комиссия по экологии и природопользованию 31 октября обсудила эффективность действующих мер по борьбе с опасным сорняком. Депутат Андрей Рябоконь отметил, в Петербурге за июнь зафиксировали 17 случаев получения местными жителями ожогов, из-за которых пострадавшим пришлось обратиться в больницы.

В 2024 году из городского бюджета на борьбу с борщевиком выделили порядка 67 млн рублей. Однако члены комиссии уверены: принимаемых мер недостаточного, следует пересмотреть комплекс мероприятий по уничтожению сорняка.

В конце ноября в Заксобрании пройдет научный семинар, посвященный борьбе с борщевиком Сосновского и другими инвазивными видами. Участники обсудят опыт научных институтов России и Белоруссии, чтобы подготовить почву для создания городского закона о противодействии распространению борщевика Сосновского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ЗакСе Петербурга опровергли обсуждение сокращения времени продажи алкоголя.