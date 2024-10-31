Расписание общественного транспорта Подмосковья изменится 1−4 ноября

Уточняется, что в субботу, 2 ноября, автобусы будут работать по расписанию пятницы, а в праздничные дни, 3 и 4 ноября, по расписанию субботы и воскресенья соответственно. При этом всего в праздничные дни на маршрутах будут работать более 6,5 тыс. автобусов, из них более 4 тыс. — автобусы АО «Мострансавто».