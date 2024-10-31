Расписание общественного транспорта Подмосковья изменится 1−4 ноября

«В предпраздничные и праздничные дни, 2, 3 и 4 ноября, изменится расписание общественного транспорта Московской области. С 5 ноября общественный транспорт региона будет работать по расписанию рабочего дня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в субботу, 2 ноября, автобусы будут работать по расписанию пятницы, а в праздничные дни, 3 и 4 ноября, по расписанию субботы и воскресенья соответственно. При этом всего в праздничные дни на маршрутах будут работать более 6,5 тыс. автобусов, из них более 4 тыс. — автобусы АО «Мострансавто».
Кроме того, изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Подмосковье. Так, в пятницу, 1 ноября, электрички будут ходить по расписанию четверга, 2, 3 и 4 ноября — по расписанию пятницы, субботы и воскресенья соответственно. Как отмечается, в эти дни для пассажиров Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные экспрессы на Казанском, Киевском, Курском, Савеловском, Ярославском и Горьковском направлениях Московской железной дороги.
В ведомстве добавили, что с актуальным расписанием можно ознакомиться на сайтах перевозчиков, остановочных пунктах, а также на авто и железнодорожных станциях и вокзалах.